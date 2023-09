Daniel Ramos promete um Arouca "com ambição muito forte e legítima de ir à procura dos três pontos"

Daniel Ramos fez, este sábado, o lançamento da receção de amanhã do Arouca ao Casa Pia. O treinador dos lobos mostrou muito respeito pelos gansos, como acontece contra qualquer adversário, porque, assegura, não existem "jogos acessíveis". Apelidando o próximo adversário de "chato", o treinador prometeu ainda que um Arouca com uma "ambição muito forte e legítima" em busca dos três pontos."Deu para conseguirmos consolidar comportamentos, trabalhámos em cima dos processos defensivo e ofensivo. Deu para olhar para um lado aquisitivo em termos tácticos. Quanto mais os jogadores conhecerem o jogo, para isso os treinadores servem também, para procurar que entendam as nossas ideias, mais preparados estão para as dificuldades que possam surgir.""O sistema tático defensivo do Dragão não é novo para nós. Com o Rio Ave também jogámos com uma linha de cinco. A nuance acabou por ser ter três centrais. Enquanto que, frente ao Rio Ave, defendemos com um lateral, no caso o Esgaio, a fazer o fecho a três e o Jason a linha de cinco, contra o FC Porto avançaram três centrais. É uma das duas formas de defendermos, não é novo, trabalhamos desde a pré-época duas formas de nos posicionarmos. Estamos preparados para as duas e vamos utilizar os dois sistemas durante a época.""É uma equipa que é difícil de defrontar, uma equipa que apelidamos de chata, no bom sentido, porque provoca sempre grandes dificuldades a qualquer adversário. É compacta, sólida do ponto de vista defensivo, perigosa do ponto de vista ofensivo, nas transições e não só. Nas bolas paradas e no ataque organizado tem vindo a crescer com o tempo e isso é sinal de qualidade do trabalho que está a ser feito por parte da equipa técnica e dos jogadores. Tem evoluído. Sabemos das dificuldades que vamos ter, mas preparámos a semana no sentido de conseguirmos contornar essas dificuldades, conseguirmos conviver com elas e saber como as contornar. E, principalmente do ponto de vista ofensivo, temos de explorar algumas debilidades que, como é natural, todas as equipas as têm. Vamos tentar encontrar os espaços e os momentos para atacar a baliza adversária. Dentro desta lógica, espero jogo difícil, como é normal, mas com ambição muito forte e legítima de irmos à procura dos três pontos.""É verdade. O campeonato é duro, difícil e competitivo e isso vê-se pelos resultados que têm acontecido. Os jogos têm sido extremamente disputados na esmagadora maioria, com imprevisibilidade até final. Não temos fugido à nossa ideia de jogo direccionada para o golo. O último jogo foi mais um, um grande teste à nossa capacidade de respondermos a dificuldades elevadas. Mas as dificuldades são semanais. Independentemente do adversário, temos de encarar todos os jogos como sendo difíceis. Não há jogos que sejam mais acessíveis. Isso não existe. Temos de ir somando pontos, de preferência com exibições boas que agradem à massa associativa e, em geral, ao futebol, porque é assim que queremos cá estar e valorizar a época desportiva do Arouca. A equipa tem demonstrado crescimento, ideia de jogo sólida e tem proporcionado bons espectáculos e, acima de tudo, bons resultados."Eles estão a evoluir bem. Existem etapas, o Benji está a queimá-las. Segundo informação do departamento médico, a resposta tem sido boa e, ainda sem existir datas, existe uma expectativa boa de que, nos prazos definidos, possamos ter o Benji a competir. Além disso, temos jogadores a evoluir de lesões, que é o caso do Pedro [Moreira] e do Vitinho também, embora mais adiantado. Existe uma ou outra mazela no treino que precisámos de reavaliar para tomarmos decisões para amanhã. Hoje ainda é cedo. Vou fazer a convocatória, perceber até que ponto amanhã posso contar com eles. São dois jogadores que estão em casa, sem falar nomes, também pelo lado estratégico, mas que colocam dúvidas em relação ao onze para amanhã. Quaresma e Weverson? Os laterais estão a trabalhar, uma das dúvidas é um desses laterais.""Olho com muito agrado, porque tem feito trabalho notável no sentido de evoluir. É um miúdo que quer bastante triunfar, é humilde, trabalha bem, ainda pode trabalhar melhor. É esse incentivo que temos de lhe dar. Corrigir alguns aspectos e manter aquilo em que é forte. Tem merecido a nossa confiança e oportunidades para jogar. Com mérito tem aproveitado essas oportunidades. É um valor em que acreditámos, um ativo do clube. Merece todo o nosso respeito, porque quem trabalha aqui diariamente e chega ao final do treino com a consciência tranquila de que fez o melhor possível, tem todo o respeito da equipa técnica e da estrutura. Ele é um deles e está no caminho certo e vai continuar a dar boas respostas.""Sim, falei que era preciso estabilizar o sector defensivo e o tempo vai dar essa estabilidade. São dois jogadores que chegaram esta época e, neste momento, o Javi foi apenas utilizado no último jogo e cumpriu muito bem. O Matías, depois da oportunidade a titular, acabou por só voltar a ter alguns minutinhos, mas acreditamos muito nos dois, assim como temos confiança no Rafa e no Galovic que tem tido bastantes minutos e tem sido um dos titulares. Os quatro centrais têm, todos eles, boas características e podem ajudar. São jogadores em quem acreditamos e que estão a evoluir, sobretudo em termos de liderança e consistência da linha defensiva. Têm de continuar a seguir nesse caminho.""Tem a ver com oportunidades. Nada contra, eu gosto muito do Eboué, ele trabalha muito bem e vai certamente ser uma boa ajuda, mas joga num sector onde temos muitas opções. Daí a oportunidade a outros, pela necessidade ou pelo rendimento semanal e o coletivo. Já jogou o Sylla na posição, o Pedro (Santos), o David Simão, o Eboué… Neste momento existem muitas opções para o meio e a escolha tem a ver com o rendimento e o lado estratégico para o próximo jogo. Conto com ele, conto com todos, porque estou muito agradado com o plantel, com a forma como se têm dedicado ao trabalho, ao treino. Isso para nós é gratificante."