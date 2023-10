Daniel Ramos sobre expulsão de David Simão: «É um assunto interno, vamos tomar providências nesse sentido»

Resumo do Arouca-Chaves Resumo do Arouca-Chaves

O Arouca perdeu este domingo com o Chaves, que alcançou a primeira vitória na Liga Betclic. David Simão viu um vermelho direto por protestos ainda na primeira parte. Daniel Ramos, treinador dos arouquenses, deixou críticas à arbitragem."Tivemos mais iniciativa, posse de bola, oportunidades, mas ficou 0-2.[...] Têm sido demasiadas contrariedades, não só hoje, mas, jogo após jogo, sentirmos que estamos a dificultar a vida a nós próprios e é isso que está a acontecer. Não vamos falar da expulsão, é um assunto interno, vamos tomar providências nesse sentido. Isto tem de parar, depois sobra para todos: treinadores, jogadores e estrutura. Andámos há vários jogos a ter expulsões e três delas na primeira parte. É duro para uma equipa, ninguém resiste", afirmou na conferência de imprensa após o final da partida.O treinador do Arouca não tem dúvidas de que a expulsão de David Simão condicionou o jogo: "É fácil de ver. Para quem tem 70% de posse de bola. Não estávamos a ter muitas oportunidades, mas estávamos a encostar o Chaves lá atrás, a ter o domínio e ganhar metros. A conseguir criar ocasiões de perigo, duas ou três que me lembro e apenas cedemos um contra-ataque perigoso. Estávamos por cima e, de um momento para outro, tudo muda. A expulsão foi o primeiro grande revés para nós".E prosseguiu, abordando o penálti que favoreceu o Chaves: "O segundo revés foi o penálti, é completamente escusado, nada indicava que ia acontecer. Entrámos novamente a dominar, com bola, e um penálti faz-nos também ficar a perder, para além da inferioridade numérica e ainda mais riscos tivemos de correr e assumimo-los, a ter bola e a aproximarmo-nos muitas vezes da baliza do Desportivo de Chaves e praticamente não concedemos nada até ao segundo golo".