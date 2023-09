Daniel Ramos: «Tabela enganadora em relação às exibições que fizemos»

Daniel Ramos fez ao início da tarde desta quinta-feira a antevisão do jogo em Famalicão que abre amanhã, às 20H15, a 6ª jornada da Liga Betclic.Recorde-se que o Arouca está sem vencer há cinco jogos, com duas derrotas, na Noruega para a Liga Conferência e no último jogo em casa, frente ao Casa Pia, e três empates (Vizela, Portimonense e FC Porto) pelo meio. Isto depois de um início de temporada com três triunfos consecutivos ante o Rio Ave para a Taça da Liga, o Brann e o Estoril, este na abertura do campeonato. Algo que não preocupa Daniel Ramos, como o próprio destacou logo no início das suas declarações."Isso é um facto, mas a verdade é que também estávamos há algum tempo sem perdermos antes de sofrermos aquele golo nos descontos com o Casa Pia… Isso não interfere naquele que é o nosso pensamento, que passa por irmos procurando fazer o nosso trajeto e somar vitórias e pontos. Dentro desta lógica, temos é de pensar no próximo adversário que é o Famalicão e temos de aproveitar este jogo para voltarmos a somar pontos. É com essa ideia que a equipa tem de se apresentar em campo, percebendo também o que fez de errado no último jogo ou nos últimos jogos em que não foi possível ganhar. Foi isso que fizemos nos últimos dias e foi com esse ponto de partida que preparamos este jogo com o Famalicão."O treinador do Arouca, aliás, regista que este período de cinco jogos sem vitórias não tem interferência na equipa mesmo em termos anímicos e explica isso com argumentos: "Em condições um pouco mais normais, toda a gente percebeu que poderíamos ter nove pontos caso não tivéssemos sofridos os dois golos tardios que sofremos. Claro que isso faz parte, como é lógico, e também já ganhámos pontos a acabar os jogos, mas este passado recente diz-nos que podíamos ter agora mais pontos, apenas isso, pois em termos de performance a equipa tem sido idêntica. Daí a tabela ser enganadora, principalmente nesta fase da época, em relação às exibições que fizemos. Ou seja, não há uma relação direta entre os pontos e as exibições. Só nos resta ser muito realistas porque as exibições têm sido boas em termos gerais."Daniel Ramos, todavia, reconhece que "neste último jogo faltou um pouco de agressividade ofensiva", mas olha "para o todo e esse é muito positivo porque a equipa tem vindo a jogar bom futebol e tem discutido os resultados." "A equipa tem demonstrado competitividade e vai continuar assim porque trabalha para isso e tem jogadores com qualidade que estão agora ainda a crescer dentro do coletivo e que querem dar certamente já uma resposta neste jogo com o Famalicão", assinalou o técnico dos arouquenses, destacando de pronto os predicados que encontra no adversário de amanhã."O Famalicão também é muito competitivo. Tem vindo a demonstrar ser uma equipa que não desiste, não tem um único golo sofrido de bola corrida, o que diz bem da sua forma de jogar e é a melhor defesa do campeonato. É uma equipa que tem estado muito sólida do ponto de vista defensivo, mas sempre com olhos pela baliza adversária e isso tem garantido um bom arranque. Estamos a contar com um jogo muito difícil ante uma equipa competente e muito bem orientada. Vamos com um plano de jogo para conseguirmos um bom resultado, mas teremos de correr muito, ser bem organizados, agressivos a defender e audazes a atacar. A nossa equipa tem de entrar em campo com essa convicção."Daniel Ramos terminou a conferência de antevisão do jogo com o Famalicão a comentar um facto curioso, uma vez que foi ultrapassado por João Pedro Sousa como o técnico com mais jogos pelo… Famalicão, o adversário desta jornada. "Esse acaba por ser um dado natural para quem está a fazer um excelente trabalho como é o caso do João Pedro. No meu caso pessoal não escondo que também me dá satisfação e reconhecimento pela minha passagem muito boa de dois anos e quatro meses pelo Famalicão e numa altura em que oclube estava a pensar por um momento muito difícil e acabou por dar a volta por cima. Recordo-me que o Famalicão estava em zona de descida para os campeonatos amadores, só tinha na altura o Lixa atrás e esse foi um ponto de viragem. Desde aí, o Famalicão continuou a crescer a dá-me satisfação ter feito parte desta viragem na história do clube."Refira-se que Quaresma e Tiago Esgaio estão ainda em dúvida para o jogo de amanhã. Daniel Ramos divulgou que os dois laterais vão realizar ainda um teste no treino matinal e por isso é que vai convocar mais atletas do que seria normal.