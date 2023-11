Daniel Ramos: «Temos de ganhar maturidade de jogo para jogo»

À procura de voltar a conquistar pontos para o campeonato e terminar com um ciclo negativo sem vencer na Liga, Daniel Ramos, treinador do Arouca, fez a antevisão à partida com o Farense, frisando estar à espera que os algarvios sejam "verticais, mas com qualidade"."Espero uma equipa muito idêntica àquilo que tem vindo a apresentar. Uma equipa que sabe jogar e tem um estilo objetivo. Em casa, tira muito proveito da sua massa associativa e, com muita organização, procura cantos, livres, e ganhar ascendência física, sendo uma equipa vertical, mas com qualidade e critério. Temos de ir de 'fato de macaco', para lutar, isso é obrigatório. Temos de gerir muito bem os 90 minutos. Da nossa parte, estamos muito focados, muito atentos e é importante não nos distrairmos, porque a distração pode ser fatal. Esperar, também, que sejamos mais eficazes, esperamos que isso esteja de novo presente no nosso jogo", avisou o técnico arouquense, destacando a "estabilidade" necessária para obter um bom resultado no Estádio de São Luís."Seria prematuro, porque finais na primeira volta não existem. O que existe são jogos importantes e pontos de viragem. Por exemplo, o Estoril conseguiu a sua primeira vitória para o campeonato, logo contra uma adversário fortíssimo, fora de casa, em ambiente adverso. A oportunidade que teremos aqui é de voltar a somar pontos. Precisamos de quebrar a um ciclo, de ganhar pontos, e é isso que vamos procurar. É fundamental conseguirmos ganhar novamente, para ser uma mentalidade que nos carateriza. Eles, já sabemos, são uma equipa que sabe jogar, procura vencer os jogos e traz sempre algo para criar dificuldades. Mas, para nós, o mais positivo são os pontos.""Foi difícil, como é lógico. Quem joga contra equipas grandes enfrenta testes, testes esses que nos fazem crescer. É bom que tiremos ideias e partes das nossas exibições, do nível de exigência. Mas não diria que isso nos vai dar algo para mudar a maneira com que trabalhamos. Não é por jogar contra equipas grandes. A equipa tem de ganhar maturidade de jogo para jogo, isso sim. Temos jogadores que nunca foram titulares e agora são, outros que se estrearam aqui no campeonato há poucos jogos, aquilo que tem de acontecer é um crescimento rápido, mais rápido do que o normal. Por exemplo, na situação do Rafa Fernandes, passou a ser titular, um jogador muito utilizado e outros jogadores que também têm vindo a conquistar oportunidades. Então, neste momento, o que estamos a tentar estabilizar e reduzir são aspetos que possam minimizar a nossa qualidade de jogo. Isto significa a necessidade de simplificar o nosso jogo e fazermos coisas simples e bem feitas. A equipa tem de ser mais sólida a defender como bloco, precisamos de aumentar a eficácia e isto são os princípios com que encarámos o nosso trabalho. Toda a gente tem de dar ao chinelo, de cabeça levantada, a dar o máximo. Penso que, se for assim, estamos mais perto de um resultado positivo.""Sem dúvida que sim, mas nós na adversidade é que temos de perceber quem somos e quem temos à nossa volta. Essa energia é fundamental e não podemos encontrar desculpas. Temos é que fazer o nosso trabalho. Cada um de nós tem de procurar vencer, isso tem de ser a mensagem. Têm de ajudar a equipa, seja de alguma forma. Seja um elemento, um jogador, um treinador ou até um diretor, todos devemos trabalhar para melhorar e encontrar a solução. Se dermos o nosso melhor, estamos mais próximos do objetivo.""São fases. Às vezes a bola é mal abordada e entra, outras vezes é um remate fantástico e bate no poste. Tivemos duas grandes oportunidades contra o Benfica, uma do Trezza, na primeira parte, e uma do Mujica, na segunda metade. Uma eficácia diria normal, significaria que seriam dois golos e o resultado podia ter sido diferente. Pelas condições criadas, devíamos ter uma eficácia boa e não podemos ter tantas oportunidades e falhar. Quando se cria cinco ou seis oportunidades, temos de fazer três ou quatro golos. No início da temporada, criavamos oito oportunidades e fazíamos três, quatro golos. Diria que são fases, mas existe aspeto que têm influência, como os níveis de concentração, o estado do terreno, o momento da equipa, detalhes que vão acontecendo. Os níveis de confiança contam muito, esse tal extra tem de aparecer nessas fases. Temos que dar esse extra.""Isso é uma vertente de jogo, há amarelos e vermelhos que são úteis, mas levámos algumas penalizações que não eram ajustadas e não foram justificáveis, mas há outros que são necessários. Esses são bem-vindos à equipa, os outros não, mas pronto. Já falei algumas vezes de sermos prejudicados, não me vou alongar. A equipa está alertada para situações de expulsões que não sejam úteis, mas sem perder a agressividade que tenho a certeza que continuam a ter, tanto na recuperação de bola como em outras situações. Repito, têm agressividade, sim, mas na recuperação de algumas jogadas. Agora, isso é trabalhado em campo e poderá eventualmente acontecer de encontro para encontro.""Temos o Quaresma, o Vitinho, o Weverson e o Rafael Fernandes, que se lesionou ontem de manhã e não vai a jogo. Não tenho nenhum lateral esquerdo de raíi, é verdade. Nesta fase, precisamos é de guerreiros dentro de campo. Precisamos é de jogadores-guerreiros que lutem e façam de tudo para vencer os jogos. Desta forma, não podemos ser passivos, temos de dar o corpo ao manifesto e sermos proativos."O Arouca visita o Farense, nesta segunda-feira, às 20h15, no Estádio de São Luís.