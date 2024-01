Daniel Sousa: «A cada semana as coisas podem mudar drasticamente»

O técnico Daniel Sousa assumiu a importância estratégica que a receção ao Vizela implica para as aspirações do Arouca em consolidar uma posição de conforto na classificação, mas não contornou os reflexos da recente eliminação da Taça de Portugal pela margem mínima frente ao conjunto minhoto."Obviamente retiramos ilações desse jogo para preparar melhor esta partida. Em Vizela não conseguimos o resultado pretendido, só que este encontro também não se trata de uma questão de vingança, mas de procurar somar mais três pontos e esperamos um desafio muito semelhante, mas com outros intérpretes, dado que o Vizela não só realizou algumas alterações, como agora há mais dados para perceber melhor as suas dinâmicas e o seu treinador", comentou o treinador, garantindo que, pese embora o triunfo frente ao Estoril, na última jornada, tem alertado constantemente o grupo para o momento volátil do campeonato: "Não é um resultado que altera o percurso e a confiança, mas, como toda a gente também diz, trabalhar sobre um triunfo é sempre melhor, só que a parte emocional não pode ter muito impacto nesta altura porque está tudo muito próximo e a cada semana as coisas podem mudar drasticamente. Fiz sentir precisamente isso ao grupo. Não nos podemos iludir com uma posição que não é tão estável como pode parecer".Sobre as movimentações da reta final do mercado de Inverno, Daniel Sousa reconheceu que "muitas vezes há circunstâncias que ultrapassam os treinadores", mas vincou que está satisfeito com o plantel à disposição e não pretende perder ninguém."Não receio perder soluções, mas estes mercados são bastante complicados porque são de ajuste e, se houver hipótese, de algum planeamento de futuro, só que não é uma realidade fácil de acontecer e estou satisfeito com quem tenho. Apesar de que há situações que são incontroláveis e estão relacionadas com os interesses dos clubes, nomeadamente se alguém está disposto a pagar as cláusulas. Aí não há muito a fazer, mas não quero perder ninguém e faço questão de lhes dizer que são todos indispensáveis. Relativamente a entradas, tendo em conta que estamos satisfeitos com quem cá está e temos um grupo extenso, reforçar só se for mesmo uma questão de futuro ou de oportunidade de mercado", concluiu Daniel Sousa.