Daniel Sousa: «A minha forma de estar no futebol é sempre pensar a partir do golo»

O Arouca tem estado a atravessar um bom momento com Daniel Sousa ao leme da equipa., precisamente quando o técnico assumiu o comando, e têm agora pela frente o último desafio do ano de 2023 contra o E. Amadora, equipa para a qual os visitantes sabem que "têm de estar alerta", refere o próprio treinador."Esperamos um E. Amadora muito forte em casa, num estádio mítico, onde é normal ser difícil jogar pela proximidade das bancadas ao relvado, com os adeptos muito próximos dos jogadores. Acho até que nenhum dos nossos jogadores jogou antes na Reboleira, sendo uma primeira experiência para todos, portanto temos de estar alerta. Eles são uma equipa com alguns internacionais e têm trabalhado da mesma forma desde a 2.ª Liga, com comportamentos que são difíceis de anular, mas estamos cá para trabalhar", afirmou Daniel Sousa, de 39 anos."Os jogadores são os mesmos, porém mudámos um pouco a forma de fazer as coisas. Não é o trabalho anterior que está em causa, porque já disse muitas vezes que o que foi feito antes foi bom. Mas existiram questões que passam muitas vezes o domínio do clube, como expulsões e questões de arbitragem, mas não quero enveredar por aí agora. O que mudou foi, efetivamente, estarem a marcar. O trabalho é sempre no sentido de promover as características deles. Eu disse desde o inicio que a minha ideia e forma de estar no futebol é pensar sempre a partir do golo. Pensar na forma como podemos transformar o momento em vez de agir individualmente.""Ainda que o Arouca venha a estar num momento positivo, para todos os efeitos, aquilo que nos salta à vista é a competitividade desde campeonato, que está acima do nível do ano passado. Fiz esse exercício com a equipa. Existem clubes a dois, três pontos uns dos outros tão cedo. A proximidade das equipas é algo que temos de destacar. Contudo, vamos continuar a consolidar comportamentos, porque tenho visto coisas que me agradam muito, como por exemplo, se for preciso defender, defendemos, e se for preciso jogar no contra-ataque, atacamos. Depois cabe-nos ter a competência para perceber os momentos. O jogo [com o E. Amadora] em si vai requerer coisas em comparação com outros e e isso que vamos ter de estar preparados.""Sim, é óbvio. Quero mais uma vez realçar que nem sempre isso vem do trabalho imediato, pois nós, como equipa técnica, quisemos perceber o que já estava bem feito anteriormente. Quero reforçar que os trabalhos também são feitos para médio a longo prazo. Aí sim, podemos chegar ao resultado que todos nós queremos.""O Mujica está num bom momento, é um jogador com muita qualidade. Mas, para mim, só faz sentido o que acontece em termos coletivos. Os outros jogadores também merecem destaque. É merecido, mas isto é fruto de trabalho de equipa, só é possível de trabalhar coletivamente, porque se estiver lá a equipa, o jogador eventualmente terá sucesso.""Os lugares na equipa dependem sempre da performance e do rendimento nos treinos. Ele tem treinado muito bem. O tema da individualização é muito perigoso, porque corro sempre o risco de não ser justo com outros jogadores. Ele veio de uma paragem muito longa, tem questões de performance, todos sabem disso. Penso que foi um ano, ou mais, fora, temos de perceber em que situação está e em que ponto podemos utilizá-lo.""Não, o Rafael está lesionado. O Quaresma, o Pedro [Moreira] e o Uri [Busquets] também estarão de fora. O Milovanov? Sim, ele recuperou.""É uma realidade nossa, sim. Mas também queria falar dos relvados, que nesta altura ficam mais difíceis. Os campos ficam muito pesados com a chuva e isso é propício a lesões. Estão a ficar mais secos agora, o que é bom. Sobretudo, cá no norte é complicado com estas condições, mas não quero usar desculpas com isto, de maneira nenhuma."O Arouca viaja esta quarta-feira para a Amadora, onde vai disputar a 15.ª jornada do campeonato com a equipa da casa, no Estádio José Gomes, às 20h15 desta quinta-feira.