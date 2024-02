Daniel Sousa alerta: «Não creio que 30 pontos sejam suficientes para a permanência»

Daniel Sousa não acredita que, esta época, "30 pontos sejam suficientes para garantira a permanência". Na conferência de imprensa desta quinta-feira, que serviu de antevisão da deslocação ao terreno do Portimonense, marcado para sábado, o treinador do Arouca falou ainda dos reforços que recebeu neste mercado de inverno, nomeadamente dos dois que se juntaram a Hamache, lateral há muito garantido.Começando por Robson Bambu, Daniel Sousa registou com agrado a sua chegada. "É muito bom jogador. Está adaptado ao futebol europeu, fala a língua... Isto além das características de jogo que tem. A adaptação é mais fácil em relação a outros e já pode entrar na equipa", assegurou o treinador do Arouca sobre o defesa-central brasileiro, de 26 anos, que chegou do Nice.Sobre o avançado internacional bielorrusso, Marozau de seu nome, Daniel Sousa também aplaudiu a sua contratação. "Trata-se de um jogador que o clube acompanhava há já algum tempo, trabalha bem dentro da área, gosta muito de trabalhar, aliás, e essa é uma característica muito importante. Quer aprender, saber mais, e já diz algumas palavras em português. Tem uma vontade muito grande de se adaptar e tornar-se opção", acrescentou.Sobre o jogo com o Portimonense, que vem na sequência da goleada aplicada pelo Arouca ao Vizela (5-0), o treinador dos lobos prometeu que não haverá relaxamento, até porque o adversário algarvio não o permite."Tivemos um bom resultado, é certo, mas o Portimonense também, numa deslocação difícil [vitória no Bessa, sobre o Boavista, por 4-1] e num sinal de que estão bem. Vai ser um jogo difícil, contra uma equipa bastante competente no registo do jogo. Vai ser mais um difícil também pela deslocação, pela viagem, pelo que Portimonense coloca em jogo", rematou o treinador.Nesse jogo, Daniel Sousa estará privado dos lesionados Hamache, Vitinho e Quaresma. Galovic está em dúvida e Montero também falha o jogo mas para cumprir castigo.