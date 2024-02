Daniel Sousa: «Criámos situações suficientes para ganhar este jogo»

O Arouca venceu este sábado o Portimonense porem jogo da 20.ª ronda da Liga Betclic. Após o apito final, Daniel Sousa, treinador dos arouquenses, fez a análise do encontro, considerando que os dois golos no início do segundo tempo foram decisivos."Os dois golos na parte inicial da segunda parte e a forma como entrámos foi determinante para aquilo que foi o resto do jogo. Foi uma partida bastante conseguida, sobretudo os primeiros 15 minutos, em que conseguimos assentar bem o jogo", começou por afirmar.E continuou: "Depois começámos a ceder algumas situações, algumas perdas de bola, porque o jogo estava a parar demasiado, com a quantidade de faltas que estava a existir. Isso estava a travar um bocadinho a nossa dinâmica e tivemos um período com maiores dificuldades em assentar o nosso jogo. Para todos os efeitos, criámos algumas situações, não tantas como aquelas de que gostaríamos, mas criámos as suficientes para ganhar este jogo".Questionado sobre o cartão vermelho no final do encontro, que o fará estar ausente do jogo frente ao FC Porto da próxima jornada, Daniel Sousa assegurou: " O papel do treinador é feito sobretudo durante a semana. Haverá um impacto, mas o importante é que durante a semana as coisas sejam bem preparadas, para a equipa dar resposta em campo mesmo que o treinador não esteja lá. Não acho que isso seja determinante para o próximo jogo".