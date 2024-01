Daniel Sousa e a deslocação do Arouca a Guimarães: «Sabemos o peso daquele estádio»

Na sequência da derrota contra o Vizela, que o afastou da Taça de Portugal, o Arouca volta ao Minho esta segunda-feira, mas para defrontar o Vitória, em Guimarães (20h15), no derradeiro jogo da primeira volta do campeonato. Na antevisão a essa partida, o treinador dos lobos, Daniel Sousa, projetou "mais um jogo difícil"."Espero um Vitória ligeiramente diferente daquele que defrontou o Sp. Braga, onde fez um jogo competente, mas mais na expectativa. Agora vai jogar em casa e já sabemos o peso daquele estádio, acredito que vão querer assumir um pouco mais o jogo", admitiu Daniel Sousa.O Arouca, de resto, vem numa sequência de duas derrotas consecutivas, nas quais sofreu quatro golos e não marcou nenhum. Ainda assim, o treinador recusa a ideia de que a equipa está demasiado dependente da pontaria de Rafa Mújica e Cristo González, falando em "responsabilidades colectivas", tanto no processo ofensivo como no defensivo.O mercado de janeiro está aberto, mas Daniel Sousa está contente com o plantel que tem à disposição e que já ganhou um reforço para a lateral-esquerda. Hamache está certificado, mas ainda não é desta que se vai estrear, porque "sofreu um toque". De baixa por lesão estarão também Pedro Moreira, Rafael Fernandes e Quaresma.