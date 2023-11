Daniel Sousa e a estreia pelo Arouca: «Costumo pensar o jogo a partir do golo»

Na primeira conferência de imprensa como treinador do Arouca, realizada este sábado, Daniel Sousa não se limitou a fazer o lançamento do jogo com o Boavista de amanhã, referente à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. O sucessor de Daniel Ramos no comando técnico da equipa da Serra da Freita também falou da visão que traz para o seu segundo projeto como técnico principal. Afirma que vai aproveitar algumas das coisas que foram bem feitas e tentar valorizar tudo o resto com trabalho. "Costumo pensar o jogo a partir do golo", apresentou-se."Primeiro queria dar uma palavra de agradecimento pela forma como me receberam, pela forma receptiva da equipa e pela vila em si, que recebe de uma forma muito calorosa e braços abertos. Foi muito bom sentir esse calor, é o primeiro passo para se trabalhar bem. Temos uma forma de pensar o jogo, de trabalhar, que temos de nos ajustar ao que temos à disposição, aos jogadores. Quando olhamos para a equipa do Arouca, vamos que tem qualidade individual, como todas as equipas têm, trata-se, depois, de ajudar. Será sempre uma ideia de jogo que passa por ter mais a bola, ser agressivos, pressionantes. É o que queremos. Costumo dizer que costumo pensar o jogo a partir do golo. A partir do golo começo a desmontar o jogo e é esse o nosso foco. É a partir daí que analiso as equipas, que monto os treinos, que penso o jogo.""Cheguei a dizer na altura que não tenho varinhas mágicas, sou um empregado do clube, estou aqui com uma missão muito específica. Acredito muito nos jogadores e é o que vou fazer sempre, porque realmente o jogo pertence a eles, não pertence aos treinadores, pertence aos jogadores. Estamos aqui para mostrar alguns caminhos que às vezes não são perceptíveis, e fazer a equipa colar. Vai passar um bocadinho pela ideia de jogo, pela visão que temos para esta equipa. E, depois, conseguir lutar pelos objetivos a que nos propusemos.""Quando analisei a equipa, tanto no passado recente como num mais longínquo, há um conjunto de coisas que a equipa tem muito fortes, e continua a ter, só que foi ensombrada por algumas questões, fossem disciplinares ou… Mas não foi só o Arouca, foi na Liga toda, só que o Arouca sofreu um pouquinho mais também nos resultados, também porque na época passada o Arouca tinha quatro expulsões a época toda e nesta já tem cinco. São os mesmos jogadores, não se tornaram mais indisciplinados, mas isso acontece porque o critério, como sabemos, mudou um bocadinho para todas as equipas e, agora, a forma como se tem expulsado os jogadores tem sido mais rápido. Também há a questão do tempo-extra, que houve aquela indefinição no início, pode ter custado alguns pontos aqui e acolá. Ou seja, há todo um conjunto de factores que não têm beneficiado o Arouca. Depois junta-se a isso algumas lesões e há todo um conjunto de factores que se torna difícil de contrariar se os resultados não aparecerem. Mas se há coisas boas feitas? Há. Há aquelas coisas que vamos querer dar continuidade, acrescentando outras, porque as ideias e as visões são diferentes.""O cunho não digo, mas eu quero uma equipa com identidade. E a identidade da equipa são as coisas que os jogadores vão mostrar, ou seja, damos os caminhos durante a semana, trabalhamos, somos bastante exigentes. O que podemos afetar em termos de equipa tem a ver com o treino. Pôr as peças nos sítios e isso, tudo isso tem impacto nas motivações e crenças de cada um. Mas o que vamos ver é uma equipa que vai querer mostrar o valor dela, seguindo caminhamos que definimos em conjunto com os jogadores, porque isto não é uma definição só nossa, de staff, é conjunta. Acordámos todos que este é um bom caminho a seguir em termos de ideias e do que vamos apresentar amanhã em campo.""No ano passado começava as conferências de imprensa quase sempre da mesma forma, a dizer que o adversário tinha uma equipa difícil. E é um facto, os jogos vão ser todos difíceis. Obviamente que a posição na tabela não é favorável, mas o futebol… Seja que adversário for… Aquilo que transmiti durante a semana é que vamos enfrentar da mesma forma qualquer que seja o adversário, com uma ou outra nuance estratégica que não vai mudar aquilo que será a identidade da equipa.""A Taça de Portugal representa muito para mim, porque, felizmente, tenho boas memórias desta competição do ano em que estava como adjunto do André (Villas-Boas, no FC Porto em 2010/11). Gostava de ter um bom percurso agora que estou noutra função e isso seria sempre muito importante para mim. Relativamente ao jogo a eliminar, temos de perceber, e há uma mensagem muito importante que tenho passado e vou continuar a passar aos jogadores, em que digo que as coisas não dependem do próximo jogo. É óbvio que o próximo jogo é sempre o mais importante, mas há um longo caminho percorrer. Ainda que estejamos a precisar de pontos, não é um jogo que vai ditar o futuro a curto prazo. Na Taça, pode obviamente ditar, mas é importante, sobretudo a forma como vamos entrar em campo. Interessa mais, porque depois já sabemos que o futebol é o futebol e por vezes não ganha a melhor equipa, por vezes acontecem outras coisas que não podemos controlar. Portanto, um conjunto de situações que podem tornar resultado ingrato se nos pusermos nessas perspectiva de ser dependente de um jogo em termos de confiança.""Temos ideias gerais e também passei isso para os jogadores, porque o plantel é bastante vasto em termos de qualidade. Tem qualidades que permite que a equipa seja estruturada num 4x3x3, num 4x4x2 e permite ter jogadores nas posições corretas. Achamos que devemos dar continuidade a algumas coisas, vamos fixar algumas rotinas, porque nos interessa. Quando chegámos, não podemos querer mudar tudo, temos que tirar proveito ao máximo do que está bem feito. Há coisas bem feitas, apesar dos resultados. O tempo que estamos cá é curto, não é uma pré-época, se calhar se estivéssemos em pré-época faríamos aqui algumas mudanças mais estruturais, mas nesta fase não vamos fazer, porque há coisas que podemos e vamos aproveitar.""Tenho bem presente que para o campo a melhor equipa, seja qual for a competição. Rotatividade tem de estar presente por vários motivos, descanso, oportunidade a quem merece. Vimos de duas semanas paragem, se tivéssemos jogadores internacionais, por causa de viagens, poderíamos ter necessidade de rodar. Eu vou ter que pôr a melhor equipa em campo, a equipa que acho melhor preparada. Usei isso na reunião com a equipa, eu vejo-a como um canivete suíço, que tem ferramentas distintas e é assim que a equipa tem de ser interpretada. Cada ferramenta do canivete é uma arma que se tem lá dentro, uma diferente ferramenta que se tem dentro da equipa e que pode ser usada por questões estratégicas, motivacionais, em função de várias coisas...""O Arouca vinha com algumas, felizmente estamos a recuperar. Alguns já integraram o treino esta semana, mas ainda não estarão a 100 por cento para este jogo. Felizmente as coisas estão a correr bem para quem estava de fora. O Rafael Fernandes não está pronto, o Pedro Moreira também não. O Weverson ainda estamos a ver, o Quaresma está fora. Vitinho já regressou e está disponível."Ainda é muito cedo, eu acredito mesmo nos jogadores. Eu sou um funcionário do clube e tenho que valorizar tudo o que está cá dentro. Como visão e ideia tenho de valorizar todos os ativos do clube e isso passa por olhar para os jogadores com olhos de ver, tenho de os analisar e perceber bem, porque há questões técnicas, tácticas, motivacionais e, às vezes, um jogador transfigura-se de um momento para o outro e parece outro jogador. Temos tempo para analisar, analisamos com os treinos, mas o jogo é um momento de avaliação muito importante para nós.""Na Taça de Portugal, o objetivo de qualquer equipa, e nós não somos exceção, é ir o mais longe possível. Posso dizer que quero ganhar a Taça, mas pode parecer um bocado irreal, porque estamos numa fase muito prematura da prova. Agora que queremos ir o mais longe possível, isso é inegável. No campeonato, temos objetivos a curto prazo e passam por nos posicionarmos acima da linha de água o mais rapidamente possível."