Daniel Sousa e o empate com o Rio Ave: «Para nós, foram dois pontos perdidos»

Daniel Sousa lamentou o empate () frente ao Rio Ave. "Para nós, foram dois pontos perdidos. Obviamente que o Rio Ave teve o seu jogo e as suas oportunidades, mas, pelo geral, deveríamos ter saído com os três pontos. Pela segunda parte, pela procura constante que tivemos do terceiro golo e merecíamos mais", começou por dizer o treinador do Arouca, em declarações no final da partida."A entrada condicionou o jogo, mas foram os primeiros cinco minutos. Se nós pensarmos naquilo que foi o jogo, a entrada não foi apática. Nós sabemos como o Rio Ave joga e houve uma bola longa, que resultou num canto, do qual saiu o golo. Tudo isso condiciona a confiança e reentrar no jogo custa um bocadinho. Na segunda parte, tiveram um lance logo no início, mas depois foi controlo total da nossa parte.""O segundo golo parece-me que é precedido de uma falta, o nosso jogador não consegue abordar o lance porque é tocado. O resultado de 2-0 era pesado, mas fizemos alguns ajustes de posicionamento. O resultado negativo condiciona e traz alguma desconfiança, mas nós dissemos que tínhamos de continuar aquilo que estávamos a fazer de uma forma mais intensa. Não há uma reação, houve um resultado que afetou a confiança, mas depois entrámos como vamos e temos de entrar sempre", terminou.