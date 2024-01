Daniel Sousa e o Vizela com novo treinador: «Tem dinâmicas parecidas com as do Brighton»

Daniel Sousa fez ao início da tarde desta terça-feira o lançamento do jogo com o Vizela, marcado para amanhã e referente aos oitavos de final da Taça de Portugal. O treinador do Arouca garantiu que a derrota com o Benfica, no último jogo, "não pesou" na preparação deste, mas deixou bastantes elogios ao adversário que se segue, comparando-o na sua nova versão, com Rúben de la Barrera no comando técnico, à equipa sensação da Premier League inglesa."O Vizela tem um novo treinador, com ideias diferentes da escola portuguesa. Faz lembrar uma equipa inglesa que, não vou dizer que está na moda, está a ser muito falada. Este Vizela tem dinâmicas parecidas com o Brighton, na dinâmica e na organização do jogo. É muito interessante ver uma equipa da nossa Liga aplicar essas ideias. Vão causar-nos problemas, mas vamos ter de responder de forma parecida aos outros jogos, apesar de os problemas serem distintos", afirmou Daniel Sousa.O treinador do Arouca confirmou, ainda, a baixa de Hamache para esta partida, explicando que o certificado internacional do jogador ainda não chegou. Rafael Fernandes, Pedro Moreira, Quaresma e Uri Busquets também são baixas, mas por lesão, e Vitinho está em dúvida pelo mesmo motivo.De qualquer forma, Daniel Sousa admite que o objetivo é "passar à fase seguinte" e é esse o desafio que se coloca ao Arouca.