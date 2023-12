Daniel Sousa: «Este campeonato será mais difícil»

Daniel Sousa é natural de Barcelos e estreou-se como técnico principal ao serviço do Gil Vicente, na época passada, mas não deu grande ênfase emocional à receção aos minhotos, apesar de reconhecer o peso crucial dos pontos em disputa por força do último lugar do Arouca."Se eu jogasse era especial, mas como não jogo será apenas mais um jogo", começou por esclarecer o agora responsável arouquense, que esteve a um passo de renovar contrato com o Gil Vicente no final da época passada, garantindo também que continua a ter um bom relacionamento com toda a estrutura gilista: "Tenho um carinho muito grande por todas as pessoas que dirigem o Gil Vicente e a ligação não mudou, apenas houve um desencontro de ideias no que diz respeito ao caminho a seguir. É futebol, pelo que um jogo frente ao Gil é especial como seria frente ao FC Porto e Académica, porque são clubes por onde também passei e há ligações a pessoas, mas considero que foi muito mais especial para o David Simão e o Bukia terem defrontado o Boavista, porque têm lá história, do que para mim é defrontar o Gil Vicente. Especial para mim é vencer os três pontos, até porque pretendemos consolidar o trabalho realizado com triunfos e, apesar da época ser longa, os resultados são fundamentais para desenvolver o plano de trabalho".Avaliação pragmática que serviu de argumento para vincar a importância estratégica que esta partida assume, não só pela possibilidade de permitir ao Arouca abandonar a última posição na classificação, mas também em função da competitividade em perspectiva para o desenrolar da Liga Betclic."Na última jornada o Gil Vicente demonstrou uma grande capacidade de anular os pontos fortes do Moreirense e é esse maior controlo que estou à espera, ciente que também têm jogadores com elevada qualidade técnica, quer para assumir a posse de bola, como para desequilibrar", comentou Daniel Sousa, para logo de seguida justificar os motivos que o levam a considerar que "este campeonato será mais difícil que a última edição": "Pode ser uma análise um pouco prematura, mas acho esta Liga vai ser muito mais equilibrada. Todas as equipas têm demonstrado grande capacidade para roubar pontos, a começar pelo topo da classificação, onde os candidatos já perderam pontos em sítios onde não esperavam. Em sentido inverso, também há mais proximidade no fundo do que em anos anteriores, além do que os últimos classificados têm uma média de pontos superior ao que se verificou no campeonato passado".