Daniel Sousa: «Mais do que a passagem, fica a atitude dos jogadores»

Daniel Sousa teve uma estreia em grande no comando técnico do Arouca. Diante do Boavista, os arouquenses alcançaram o apuramento para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, numa eliminatória apenas decidida nos penáltis - depois da igualdade a dois golos no final dos 120 minutos de tempo extra."A atitude da equipa mostra o querer sair da situação em que estamos, o querer este jogo, o querer este resultado. No meu entender é mais do que merecido", começou por dizer o técnico.Não mexi mais cedo porque a equipa estava a responder bem. Houve momentos na primeira parte em que o Boavista teve ascendente com bola, mas depois encontrámo-nos no jogo. Na segunda parte, o Boavista entrou com uma estrutura diferente, demos boa resposta. O Boavista, depois, voltou à mesma estrutura e nesse período hesitámos entre mudar ou esperar. Esperámos e as substituições depois tiveram impacto.O que foi demonstrado mais do que a passagem é a atitude dos jogadores, é atitude de muito querer. Vamos continuar a subir. Temos novo jogo com o Boavista e vai ser outro jogo extremamente difícil, jogar no Bessa é muito difícil. Equipa ferida de orgulho, mas vamos lutar pelo jogo.