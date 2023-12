Daniel Sousa: «O que faz diferença é estarmos juntos, como equipa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com a vitória () em casa do Estrela da Amadora, o Arouca de Daniel Sousa chegou à 4.ª jornada consecutiva sem perder. Questionado sobre a receita, o técnico atirou... entre risos:"O que faz a diferença é que estejam juntos, como equipa. Não foi a minha chegada." Já sobre se vê Arruabarrena preparado para altos voos - foi associado ao Benfica, próximo adversário do Arouca -, o técnico só quis deixar elogios ao guardião de 26 anos. "Tem um papel muito importante e tem desempenhado de forma exímia o que lhe é pedido", notou.