Daniel Sousa satisfeito com empenho do Arouca rejeita mau momento

O treinador arouquense rejeitou esta sexta-feira que o clube atravesse um mau momento, apesar das três derrotas consecutivas, e destacou o empenho dos jogadores para o duelo com o Estoril, da 18.ª jornada da Liga Betclic.

As recentes derrotas frente a Benfica e V. Guimarães no campeonato, bem como a eliminação da Taça de Portugal, frente ao Vizela, que contrastam com a série positiva de resultados com que Daniel Sousa se iniciou no comando técnico do Arouca, não são motivos de preocupação.

"Falar em séries de resultados é um bocado perigoso, têm de ser contextualizadas. O contexto foi de jogos com mediatismo grande, em que a concentração e atenção são diferentes. O Benfica e o V. Guimarães são jogos de um cariz especial. Depois há o jogo em si, o resultado pode ser mais ou menos justo, portanto não estou preocupado. Não é um momento mau, os resultados não surgiram, mas a resposta foi muito positiva", justificou, em antevisão à partida de sábado.

Separados por apenas um ponto, os dois conjuntos canarinhos encontram-se em situações difíceis e semelhantes - nenhuma das formações conheceu ainda o sabor da vitória em 2024 -, o que pode conferir peso ao encontro.

"É um jogo importante para as duas equipas, que estão a lutar pelos mesmos objetivos. Estamos na mesma situação de tabela classificativa e uma vitória permite a qualquer uma das equipas dar um salto importante para a estabilidade", reconheceu.

Se no jogo da primeira volta, realizado na jornada inaugural, o Arouca venceu a partida por 4-3, ao remontar uma desvantagem reduzido a 10 elementos e com um golo nos instantes finais, Daniel Sousa rejeitou qualquer relação entre a partida anterior e a próxima.

"Foi um jogo atípico. Por todas as incidências, pelo resultado, mas nem tocámos no assunto. Olhamos se houver questões de jogo que nos interessem, numa perspetiva de perceber o que fizemos bem ou fizemos mal, mas era um adversário diferente porque mudou de treinador neste percurso", referiu.

O treinador acrescentou ainda que a motivação dos jogadores vem de "dentro para fora" e não pela inclusão de jogos anteriores em discursos motivacionais, reiterando a fé que tem no "trabalho e empenho" dos seus jogadores.

Daniel Sousa abordou também a sua notada presença na apresentação da candidatura à presidência do FC Porto de André Villas-Boas, de quem foi adjunto e analista em variadas equipas técnicas, justificando a comparência pela amizade ao antigo colega.

"Fui apoiar um amigo por quem tenho imenso respeito, carinho e sobretudo admiração também. Foi apenas isso. Quem quiser criticar está à vontade, mas a deturpar tudo o que é a realidade e o bom senso", sentenciou.

Uri Busquets, Pedro Moreira, Mateus Quaresma e Vitinho são as baixas arouquenses na convocatória para a deslocação ao Estádio António Coimbra da Mota.

O Arouca, 14.º classificado, com 16 pontos, jogará no terreno do Estoril, 13.º, com 17, a partir das 15H30 de sábado, sob arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.