Daniel Sousa satisfeito com início: «A resposta dos rapazes tem sido de um nível altíssimo»

Com uma estreia positiva e uma passagem à próxima ronda da Taça de Portugal, Daniel Sousa está a viver um bom arranque ao comando do Arouca começou bem e terá, este fim-de-semana, o mesmo adversário da prova rainha no campeonato, o Boavista. Nesse sentido, o técnico disse estar à espera de um Boavista "semelhante", com a adição de um "orgulho ferido"."Não estou à espera de um Boavista totalmente igual. É outro jogo, sem dúvida, todos os treinadores já mencionaram que são duas competições completamente distintas e, de facto, existe uma motivação extra no Boavista para amanhã. Terá o acréscimo de revolta e de querer demonstrar outras qualidades diferentes da semana passada. Disse logo isso na conferência pós-jogo, que esta semana seria diferente, no sentido em que eles têm o orgulho ferido e, perante os adeptos, querer retirar outro resultado, porque a imagem que mostrou no jogo é relativa, isso sim é sempre igual", remeteu o treinador de 39 anos, esperando um ambiente hostil no Estádio do Bessa, neste domingo."Não consegui perceber se foi depois do golo do Cristo [39'] ou logo após os 20 minutos que melhorámos. Antes, não tivemos o mesmo controlo da bola e cedemos muita coisa ao Boavista. Eles também costumam ser muito fortes no início e o golo do Cristo deu-nos tranquilidade, isso sim. Crescemos na confiança, com bola e num ou noutro momento de relevância. Se me sinto bem com a vitória? Sim, claro que sim, quem não quer ganhar não está aqui a fazer nada. No entanto, não seria uma vitória ou um jogo a pôr em causa o trabalho destas semanas.""Já são três semanas, a resposta e a capacidade de trabalho dos rapazes tem sido de um nível altíssimo. Estou extremamente contente. Claro que a motivação muda sempre com vitórias e com golos. Obviamente que queremos fazer pontos, isso é um pouco banal, entramos sempre para ganhar, só assim é que faz sentido. Estamos, porém, numa situação difícil diria, mas o campeonato é longo e, por muito que queiramos melhorar imediatamente, não é um único jogo que dita o que quer que seja. Estes jogos, queremos todos ganhar, mas nada pode ser colocado em causa.""Não é difícil. Nós, o grupo, não encaramos nada de forma distinta. A ambição é sempre a mesma, a de ganhar. Claro que é uma competição a eliminar e a outra é de pontos, mais longa e duradoura. De resto, todos os jogos são para vencer, por isso não muda grande coisa, o objetivo é sempre o mesmo.""Antes de eu chegar, já disse, o Arouca tinha pontos muito positivos. Boas dinâmicas que, na minha opinião, eu tinha de tentar manter. Era importante manter aquilo que tinha sido feito de bom. Relativamente ao cunho pessoal, isso é dos jogadores, não é meu. Só tento ajudar e libertar uma ou outra amarra. As ideias são partilhadas por eles, não as imponho, é a nossa ideia, em conjunto. A forma de trabalhar também é a forma como eles colocam em prática as coisas. Se ao fim de três semanas há diferença? Mais uma vez, quero é dar continuidade aos pontos bons. Foi por aí o trabalho. Não vamos ver tudo o que queríamos, mas acho que, com o tempo, acaba por acontecer. Amanhã o jogo terá várias funções, incluindo fazer uma aferição ao nosso trabalho. Sabemos que há trabalho a continuar, mas estamos cá todos para isso.""Sim, o Quaresma está de fora. O Weverson já treinou connosco e vai treinar novamente hoje. Teremos de ver se estará mesmo disponível, mas estamos positivos. Outro será o Pedro Moreira que, à semelhança do Quaresma, também estará de fora."O Arouca vai ao Estádio do Bessa XXI visitar o Boavista, neste domingo, para a 12.ª jornada da Liga Betclic, encontro que terá início às 20h30.