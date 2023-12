Daniel Sousa: «Temos de ser um porta-aviões»

O técnico Daniel Sousa entrou com o pé direito no comando do Arouca, mas o robusto triunfo (4-0) averbado no Bessa, na última jornada, ainda não produziu reflexos práticos, dado que os lobos continuam no último lugar.Condição que Daniel Sousa pretende ser efémera e que até espera ser ultrapassada já após a receção ao Rio Ave, adversário que apelidou de coerente e a "atravessar o melhor momento, em termos de resultados""No entanto, olhar só para os resultados é uma ilusão, porque o Rio Ave tem apresentado uma organização interessante e realizou bons jogos mesmo quando os pontos não estavam a aparecer, pelo que, até pela proximidade dos dois clubes na classificação, a importância deste jogo ganha outra dimensão, uma vez que a nossa luta é frente às equipas que classificamos do nosso campeonato", considerou Daniel Sousa sem fazer segredo da ideia de "dar continuidade ao crescimento": "O desempenho do Arouca no Bessa não me surpreendeu pela óbvia qualidade dos jogadores e pelo que é possível alcançar quando eles transportam esses predicados para o jogo. O meu objetivo aqui é dar continuidade às coisas boas e trabalhar alguns aspectos que podem contribuir para a consistência pretendida, na certeza que a postura do último jogo, no que diz respeito à entrega e disponibilidade, tem de ser o ‘standard’ mínimo do Arouca, porque só assim é que vamos sair da situação em que nos encontramos".Linha de continuidade sem dar grande ênfase ao factor casa, argumento que o técnico considera ser irrelevante e que revelou ter sido utilizado no balneário para implementar a estratégia pretendida."Não creio que haja uma obrigação diferente por jogar em casa. Isto não é um segredo, mas é uma crença e algo que já transmiti ao grupo no balneário. Nós temos de ser como um porta-aviões, no sentido que vamos atacar a qualquer lado. Para o Arouca jogar em casa ou fora tem de ser indiferente", justificou o treinador, ciente dos diferentes contextos: "A nossa luta é sair dos lugares de despromoção rapidamente e, nesse registo, temos de ter em conta quais são os nossos reais adversários, porque uma coisa é ir jogar frente a uma equipa com outros objectivos e perante um estádio cheio. Aí faz diferença assumir ou não jogo porque o factor casa tem algum peso na abordagem ao jogo. No resto das partidas, atendendo à questão de organização que pretendemos, temos de ser iguais e mostrar a mesma força em qualquer lado".