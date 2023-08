David Simão confiante: «A nossa ambição passa por chegar à fase de grupos da Conference League»

O Arouca viajou esta quarta-feira de manhã rumo à Noruega para defrontar, amanhã (18 horas), o Brann, na 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League. A equipa portuguesa leva na bagagem uma curta vantagem (2-1), da qual espera ser suficiente para garantir o apuramento para a fase seguinte."A nossa ambição passa por chegar à fase de grupos da Conference League. Partimos com o sentimento de que será um jogo difícil, à semelhança do que foi cá, mas cientes que temos qualidade para poder passar à próxima fase das eliminatórias. Vamos confiantes que podemos conseguir trazer um bom resultado", referiu David Simão, à chegada ao aeroporto.O médio, e um dos capitães da equipa, espera um duelo "dividido" e lembrou que a questão física poderá ter influência no desenrolar da partida. "Vamos defrontar um adversário que já leva muitos jogos de campeonato, tem um ritmo competitivo acima do nosso. Isso foi evidente na 1.ª mão, na segunda parte, onde continuavam fortes, mas tentámos acompanhar. Eles têm as armas deles, nós temos as nossas e vamos tentar prevalecer as nossas. Estamos confiantes, sabendo que a eliminatória está em aberto, temos a vantagem de um golo, isto no futebol muda rápido, mas vamos com o intuito de vencer o jogo", acrescentou.A vitória épica na jornada inaugural do campeonato, frente ao Estoril (4-3) serviu também de vitamina para a equipa manter os índices de confiança em alta. "Foi mais para quem chegou, que ficaram a perceber que a equipa é muito isto, nunca desistir, nunca baixar os braços. Acredito que ao longo da época, esta vitória com o Estoril vai ser falada nos momentos difíceis que vamos ter durante a época", sublinhou, destacando depois o arranque da temporada ainda sem qualquer derrota. "Queremos manter este ciclo vitórias durante mais tempo e o jogo de amanhã não foge à regra", concluiu.