David Simão e o encontro com o FC Porto: «Pensar o futebol é não falar desses acontecimentos»

David Simão foi desafiado a recordar o jogo do Arouca com o FC Porto, que tanta polémica já gerou esta época, mas o médio da formação arouquense preferiu "não falar desses acontecimentos. No âmbito do Thinking Football Summit 2023, o jogador explicou, em declarações à Sport TV, que é preciso "valorizar o que é bom"."Estive num dos palcos muito badalados, mas pensar o futebol é exatamente isso, é não falar desses acontecimentos. Aconteceu, passou. Tentar um futebol perfeito e sem erros, vai ser difícil, para não dizer impossível, mas há que minimizar esses erros e valorizar o que temos de bom. Falar muito sobre o que não interessa é um passo importante a dar, há que falar mais do jogo, do futebol. Não dar azo a polémicas e valorizar o jogo", explicou o jogador.