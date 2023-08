David Simão: «Estamos preparados para este desafio»

O médio David Simão encara a eliminatória da Liga Conferência e a disputar frente aos noruegueses do Brann com audácia e referiu que "compete ao Arouca transportar o favoritismo para o seu lado". "Espera-nos um jogo especial, numa competição diferente em que vamos defender uma região e representar Portugal. Estamos bem cientes dessa responsabilidade, mas também é mais um jogo, bom de jogar e para o qual estamos totalmente focados porque acreditamos que estamos preparados para este desafio", comentou o médio, reconhecendo que "a questão do apuramento começa repartida": "Tudo vai depender do que formos capazes de fazer. Começamos em pé de igualdade e tudo faremos para que o favoritismo caia para o nosso lado".Avaliação pragmática que David Simão defendeu também tendo em conta a reestruturação que o plantel sofreu durante o defeso, pese embora o médio tenha sido perentório a afirmar que "o grupo ficou feliz com quem saiu". "Eram jogadores importantes e por isso é que geraram cobiça, mas o Arouca também fez um esforço enorme para colmatar essas saídas e quem entrou aportou qualidade. No futebol não há réplicas, logo este será um Arouca diferente, mas acredito que igualmente forte e competente", concluiu David Simão.