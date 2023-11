David Simão saiu furioso do Arouca-Benfica

No jogo que marcou a sétima derrota do Arouca nos últimos 9 jogos, a frustração pelo mau momento da equipa transpareceu em alguns jogadores, em especial David Simão. Ao ser substituído por Lawal aos 66 minutos, e momentos depois de ter perdido uma bola a meio-campo que permitiu um ataque de relativo perigo do Benfica, o capitão arouquense não disfarçou a sua insatisfação. Já depois de sair das quatro linhas e de passar por Daniel Ramos, o médio desferiu um soco no banco de suplentes, perfeitamente audível nas bancadas, e teve de ser acalmado pelos companheiros de equipa. Com o passar dos minutos... serenou.