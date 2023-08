David Simão: «Uma vitória saborosa»

David Simão assinou uma exibição soberba, contribuindo de forma decisiva para a vitória épica do Arouca. O capitão destacou a importância destes três pontos, face às dificuldades que a equipa encontrou. "Sabe bem entrar a ganhar, e desta forma ainda mais. Os jogadores transitam do ano passado e por isso não me surpreende a garra que a equipa teve hoje e vai ter ao longo do campeonato. Sabíamos que era um jogo difícil, porque defrontámos uma equipa boa, com excelentes jogadores e bem orientada. Jogámos muito tempo com 10, tivemos jogo na quinta-feira, e isso faz com que esta vitória seja ainda mais saborosa", referiu o médio, em declarações à Sport TV.

Quanto ao estorilista Holsgrove, revelou que a equipa "tem de melhorar defensivamente" para não cometer tantos erros.