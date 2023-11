Galovic e os 50 jogos pelo Arouca: «Sinto-me parte do clube há muito mais tempo»

Além da passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, a receção ao Boavista, no passado domingo, foi também especial para Nino Galovic, que atingiu os 50 jogos ao serviço do Arouca.Em declarações aos meios do emblema da Serra da Freita, o central mostrou-se honrado pela marca alcançada pelos lobos. "Apesar de só agora ter alcançado os 50 jogos ao serviço do Arouca, sinto-me parte do clube há muito mais tempo. É sempre um orgulho e uma honra pertencer a este grupo e representar esta camisola. Vamos continuar a trabalhar para, juntos, fazermos com que a equipa atinja os seus objetivos", frisou o defesa, de 31 anos.Galovic chegou ao Arouca em janeiro de 2022, proveniente dos croatas do Rijeka, estando a cumprir a terceira temporada no clube. Em junho, renovou pelos lobos até 2025.