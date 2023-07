Galovic renova com o Arouca até 2025

Tal comotinha adiantado, o Arouca confirmou, esta quarta-feira, ter chegado a acordo com Nino Galovic para a renovação do contrato que ligava as duas partes e que terminava no final deste mês. O novo vínculo do central é válido até 2025.Contratado em janeiro de 2022, o defesa croata, de 30 anos, foi opção frequente sob o comando de Armando Evangelista, somando 36 jogos em época e meia ao serviço dos lobos.No plantel agora às ordens de Daniel Ramos, Galovic vai voltar a lutar por um lugar no onze com João Basso, Opoku e Rafael Fernandes.