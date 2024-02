Jason: «Arouca é o sítio ideal para revalorizar-me»

O extremo Jason Remeseiro, espanhol de 29 anos que contabiliza 116 jogos na La Liga e chegou a Arouca no último defeso, após uma época na 2ª divisão do país vizinho, considera que Portugal foi o passo ideal para relançar a carreira."O Arouca era o sítio perfeito para revalorizar-me", comentou o avançado ao jornal 'Marca', para logo de seguida dar ênfase à recuperação desportiva que o emblema da Serra da Freita tem vindo a protagonizar após um início de época aquém das expectativas: "Arouca é um local ideal para aproveitar e explorar, só que o clube é humilde e não se compara a outros emblemas de Espanha, mas não dei importância à dimensão social. As coisas não começaram bem, mas conseguimos colocar as coisas nos eixos e estamos estamos num momento em que temos que tentar melhorar o máximo possível para fazer uma boa temporada."