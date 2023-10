Jason é dúvida para a Taça

Depois de ter saído lesionado do duelo com o Sporting, com queixas no ombro direito, os exames realizados a Jason afastaram o cenário de fratura. Ainda assim, o criativo espanhol vai ser obrigado a parar, não sendo certa a sua disponibilidade para o duelo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Felgueiras, da Liga 3.