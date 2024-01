Jason: «Os golos anulados deixam dúvidas»

Jason gelou o D. Afonso Henriques com um golo logo aos 8 minutos, mas o Arouca não foi capaz de segurar a vantagem e acabou por perder () diante do V. Guimarães. No final do encontro, o avançado espanhol reconheceu que a equipa podia ter decidido o jogo mais cedo, mas também apontou o dedo à equipa de arbitragem."Creio que podíamos ter matado o jogo antes numa ocasião do Sylla, os golos anulados deixam dúvidas. Não sei em que se baseiam os árbitros. Isso condicionou a partida. Estão a acontecer muitas coisas destas desde o início do campeonato. Não sei porque anularam os golos. Têm de perguntar ao árbitro, não foi nada claro para nós. Têm de esclarecer as regras. Para mim, são lances que não têm de se apitar", disse o dianteiro de 29 anos, acrescentando."Não nos vamos basear na primeira volta. Tentaremos conquistar mais pontos para conseguir os objetivos quanto antes e fazer um campeonato tranquilo."