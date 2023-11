Joel Pinho e a aposta no mercado espanhol: «Tem muito talento e não tinha sido bem explorado»

Com seis jogadores naturais do país vizinho no seu plantel, o Arouca é a equipa mais espanhola do campeonato português, superando os cinco do FC Porto. Se alargarmos a análise às seis principais ligas europeias, excluindo, por motivos óbvios, a La Liga, o Arouca volta a surgir no topo da lista de emblemas com mais espanhóis.Em declarações ao jornal 'Marca', Joel Pinho, diretor desportivo, explicou a aposta no mercado espanhol. "É um mercado com muito talento que não tinha sido bem explorado pelas equipas portuguesas até agora. Espanhã é um país próximo, o que permite uma rápida adaptação", referiu o dirigente, deixando elogios ao impacto dos 'nuestros hermanos' no emblema da Serra da Freita."Sempre tivemos um interesse especial por Espanha. O futebolista espanhol tem uma boa cultura desde a fase de formação. Bons hábitos de treino e qualidade, o que permite conseguir grandes resultados. Todos os espanhóis que chegaram ao Arouca são jogadores de alto nível que nos ajudam a alcançar os nossos objetivos: praticar um futebol atrativo que nos permita acabar o mais alto possível", concluiu Joel Pinho.Rafa Mujica, Cristo González, Javi Montero, Miguel Puche, Jason Remeseiro e Oriol Busquets são os atuais representantes de Espanha no plantel do Arouca.