Lista provisória do Arouca para o duelo com o Brann sem surpresas

A UEFA divulgou esta segunda-feira a lista provisória de jogadores inscritos pelo Arouca para a partida com o Brann, na quinta-feira, no Municipal de Arouca, alusiva à 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.Sem surpresas, a lista conta com todos os elementos do plantel às ordens de Daniel Ramos, com as únicas ausências a serem os lesionados Vitinho e Benji Michel. Miguel Puche, oficializado ontem como reforço do Arouca, ainda não surge listado, mas essa situação será resolvida antes do encontro com os noruegueses.Neste momento, a lista do Arouca na UEFA conta com os seguintes jogadores inscritos:João Valido, Arruabarrena e Thiago Rodrigues;Jerome Opoku, Mateus Quaresma, Milovanov, Weverson, Tiago Esgaio, Galovic e Rafael Fernandes;Sylla, David Simão, Lawal, Eboué, Oriol Busquets, Yaw Moses, Pedro Moreira e Pedro Santos;Jason, Rafa Mujica, Cristo González e Bukia.