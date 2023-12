Mateus Quaresma e Vitinho visitam Pólo Escolar de Arouca

À boleia da campanha que já se tornou habitual para os jogos do Arouca no seu estádio, com a entrada gratuita para os estudantes do concelho, Mateus Quaresma e Vitinho visitaram, esta quarta-feira, o Pólo Escolar de Arouca, onde tiveram a oportunidade de conviver com os estudantes do estabelecimento de ensino.Além dos autógrafos e das fotografias que fizeram as delícias das crianças, a dupla brasileira distribuiu igualmente ingressos para o encontro de sábado, em que os lobos vão receber o Gil Vicente, em duelo da 14.ª jornada da Liga Betclic.Para esta partida, os sócios cativos terão também direito a dois bilhetes de acompanhante, enquanto os restantes sócios têm direito a um bilhete adicional após a aquisição do seu.Além disso, por se tratar do último jogo no Municipal de Arouca em 2023, está igualmente planeada uma fan zone no exterior do recinto, bem como atividades no intervalo da partida.