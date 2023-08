Miguel Puche vai reforçar o ataque do Arouca

Miguel Puche, avançado espanhol de 22 anos, vai ser reforço do Arouca. Oriundo do Saragoça, com quem tinha mais dois anos de contrato, chegará ao clube da Serra da Freita em regime de partilha de passe, segundo apurouPuche estará em Arouca nos próximos dias para fazer os exames médicos e assinar contrato, ainda a tempo de ser inscrito na UEFA para a pré-eliminatória da Conference League, frente aos noruegueses do Brann. A lista já foi entregue, mas podem ser feitas duas alterações. O espanhol, de resto, já tem experiência de competições europeias ao nível dos sub-19, tendo disputado cinco jogos na Youth League.O iminente reforço será mais um trunfo colocado pela SDUQ nas mãos de Daniel Ramos, com a particularidade de poder jogar nos três corredores do ataque. A nível de experiência, apesar da tenra idade, tem ainda 50 jogos no segundo escalão do futebol espanhol e dois na Taça do Rei.