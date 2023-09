Morlaye Sylla chega aos 50 jogos pelo Arouca: «Tudo foi feito para que me sentisse em casa»

Morlaye Sylla chegou aos 50 jogos com a camisola do Arouca no encontro deste domingo com Casa Pia (derrota por 1-0), após apenas duas épocas no primeiro escalão do futebol português. Em declarações à assessoria de imprensa do clube, o médio mostrou-se feliz e garantiu sentir-se "em casa"."Em 2022, quando cheguei a Arouca, foi o início de uma nova aventura, num novo ambiente, com novos objetivos. Hoje, mais de um ano depois, tudo foi feito para que eu me sentisse em casa e para dar o melhor de mim", revelou Morlaye Sylla, enfatizando o sentimento de "reconhecimento e gratidão ao clube" e a todos os "companheiros" e "equipa técnica" que participaram na sua integração.O internacional pela Guiné Conacri já tinha feito 42 jogos na época passada pelos arouquenses, sendo um dos pilares da equipa treinada, na altura, por Armando Evangelista. Em 2023/24, Sylla foi titular indiscutível em todas as 8 partidas da formação agora liderada por Daniel Ramos.Por fim, Sylla deixou "agradecimentos a todos os adeptos pelo apoio dentro e fora do estádio".