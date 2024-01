Morreu Joaquim Brandão de Almeida

Joaquim Brandão de Almeida, antigo presidente do Arouca entre 1967 e 1969, morreu esta sexta-feira, informou hoje o clube.O ex-dirigente, que tinha 89 anos, também foi o primeiro presidente da direção arouquense após a filiação do clube na Associação de Futebol de Aveiro, tendo um papel importante no desenvolvimento inicial do clube.À família enlutada,apresenta sentidas condolências."O Futebol Clube de Arouca manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do Professor Joaquim Brandão de Almeida, aos 89 anos de idade.Recordaremos o seu percurso como primeiro presidente da direção do Futebol Clube de Arouca após a filiação do clube na Associação de Futebol de Aveiro, na temporada de 1967/1968.Aos familiares e amigos, o FC Arouca endereça as mais sentidas condolências", pode ler-se.