Mújica dá vitória ao Arouca com hat trick e assume: «Era injusto o que estávamos a viver»

O Arouca regressou este sábado aos triunfos ao bater, em casa, o Gil Vicente por 3-0 . O resultado permitiu aos arouquenses abandonarem a zona de descida, numa partida que teve como grande figura o espanhol Rafa Mújica, ao anotar um hat trick. No final, o avançado, que levou a bola para casa, destacou o quão importante foi a vitória."O objetivo era somar três pontos. Sabíamos a importância do jogo e fico contente porque conseguimos ganhar e sair do fundo da tabela", disse, à Sport TV, acrescentando: "Era injusto o que estávamos a viver. Graças a Deus e ao trabalho diário de cada um pudemos sair."