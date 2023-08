Oficial: Antony deixa o Arouca para rumar ao Portland Timbers

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Arouca comunica que acordou a transferência do jogador Antony para o @TimbersFC



Agradecemos todo o compromisso que o atleta apresentou dentro e fora dos relvados, realizando 63 partidas pelos Lobos de Arouca, onde juntou 8 golos e 3 assistências#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/lgBLgZejms — FC Arouca (@OficialFCArouca) August 2, 2023

Antony já não é jogador do Arouca. O extremo é reforço do Portland Timbers, dos Estados Unidos, e permite ao emblema arouquense um encaixe de 3,2 milhões de euros. O avançado assinou um contrato válido por três anos, com mais um de opção.Chega, assim, ao fim a aventura de Antony em Portugal. Durante duas épocas, o brasileiro, de 21 anos, fez 63 jogos e marcou oito golos.