Oficial: Arouca confirma saída de Bukia para o Espérance de Tunis

Depois da confirmação da transferência de Rafael Fernandes para o Lille, o Arouca anunciou também esta quarta-feira a venda de André Bukia ao Espérance de Tunis, da Tunísia.O extremo coloca assim um ponto final numa ligação que começou em 2017/18, na altura por empréstimo do Boavista, antes de transferir em definitivo para os lobos na época seguinte. Bukia deixa o clube da Serra da Freita, ao cabo de sete temporadas, com empréstimos ao Kaysar, do Cazaquistão, e ao Al Batin, da Arábia Saudita, pelo meio, como o jogador com mais jogos (174) nos campeonatos profissionais da história do Arouca."Agradecemos todo o compromisso que o atleta apresentou dentro e fora dos relvados, juntando promoções desde o Campeonato de Portugal até à qualificação para a UEFA Conference League, na última temporada", escreveu o Arouca nas redes sociais.