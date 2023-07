Oficial: Eboué está de regresso ao Arouca e assina por dois anos

Eboué, médio de 25 anos natural da Costa do Marfim, está de regresso ao Arouca, depois de ter estado no clube em 2021/22 por empréstimo do Genk. Desta vez, o jogador chega em definitivo, deixando o conjunto belga para assinar por duas temporadas com os lobos ibéricos.Na primeira passagem pelo Arouca, Kouassi Eboué foi utilizado num total de 20 jogos oficiais, entre campeonato e Taça de Portugal. O médio junta-se a Pedro Santos, Cristo González e Jason Remeseiro no lote de reforços do Arouca, que renovou ainda o empréstimo de Tiago Esgaio.