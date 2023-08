Oficial: Javi Montero reforça defesa do Arouca

O Arouca oficializou a contratação do central Javi Montero, que chega por empréstimo dos turcos do Besiktas, tal comoadiantou ao início da tarde. A SDUQ arouquense assegurou também uma opção de compra sobre o espanhol, de 24 anos.Formado no Atletico Madrid, onde chegou a atuar na equipa principal sob o comando de Diego Simeone, o defesa já teve também passagens pelo Deportivo, por empréstimo dos Colchoneros, e pelos alemães do Hamburgo, por cedência do Besiktas. No seu currículo, o internacional sub-21 espanhol conta com seis jogos na Liga dos Campeões, tendo vencido um campeonato, uma taça e uma supertaça na Turquia.Em Arouca, Javi Montero vai concorrer com Galovic, Jerome Opoku, Matías Rocha e Rafael Fernandes por uma vaga no eixo da defesa da formação às ordens de Daniel Ramos.