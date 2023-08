Oficial: Miguel Puche é reforço do Arouca

O Arouca oficializou este domingo a contratação do avançado Miguel Puche, confirmando a informação adiantada por. O espanhol de 22 anos, que chega proveniente do Saragoça, assinou um vínculo válido por três temporadas.Como escreveu o nosso jornal, o jogador, que pode atuar nos três corredores do ataque, chega ao clube da Serra da Freita numa operação sem custos, em regime de partilha de passe, com a formação espanhola a preservar metade do mesmo.Apesar de ser jovem, Puche soma 50 jogos no segundo escalão espanhol e dois na Taça do Rei, tendo também realizado cinco jogos na Youth League, em 2019/20.Embora a lista de jogadores inscritos para a pré-eliminatória da Liga Conference já tenha sido entregue, o Arouca ainda pode fazer duas alterações até ao dia do jogo com o Brann, na quinta-feira, e deverá incluir Puche nas opções à disposição de Daniel Ramos.