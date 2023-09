Pablo Roberto: «Todos sobressaíram»

O maestro Pablo Roberto, reforço brasileiro de 23 anos, assumiu a batuta no miolo dos gansos e desenhou a assistência para Felippe. No final do jogo, ao receber o prémio de melhor em campo da Sport TV, elogiou o compromisso do grupo. "Este troféu só chegou porque todos trabalharam bem. Soubemos aguentar, impor o nosso jogo e todos sobressaíram, por isso é gratificante", disse o médio.

À ‘flash’ foi também Fernando Varela, que frisou a capacidade dos gansos perante "um adversário muito difícil que lutou para entrar na Europa". "Soubemos sofrer, ter bola, atacar e tivemos as melhores oportunidades", considerou o defesa central. Sobre uma possível aspiração a lugares europeus, Varela foi taxativo: "É jogo a jogo. Temos uma boa equipa, trabalhamos bem e no fim fazemos as contas."