Pedro Santos reduz opções do Arouca para o jogo com o Vizela

Embora poucas vezes titular, Pedro Santos tem sido solução frequente a partir do banco, solução com a qual Daniel Sousa não poderá contar contra o Vizela. O médio, de 23 anos, viu o quinto cartão amarelo na Liga e vai por isso cumprir um jogo de castigo. Curiosamente, o português foi titular na derrota com os vizelenses para a Taça.