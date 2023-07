Porta abre-se aos adeptos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Arouca vai ter, amanhã, o primeiro contacto com os seus sócios e adeptos nesta pré-temporada, atendendo a que o treino agendado para as 10 horas será realizado à porta aberta. Será uma oportunidade para os apoiantes arouquenses conhecerem as caras novas, desde os reforços à equipa técnica liderada por Daniel Ramos.