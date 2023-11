Relvado do Municipal de Arouca em mau estado

Para além da chuva forte que caiu ao intervalo e no começo da segunda parte, o relvado também dificultou a tarefa dos jogadores. O tapete verde evidenciou várias peladas desde o começo do encontro e foi ficando cada vez mais carregado. Tanto que, no tempo de descanso, o Arouca chamou oito funcionários para tentarem minorar os estragos, calcando as zonas levantadas de modo a tapar os buracos. Durante a partida, também se viram alguns jogadores de ambas as equipas a tentar recompor o relvado. O estado do tapete dificultou muitas ações de ambas as equipas, prejudicando o espetáculo no Municipal de Arouca.