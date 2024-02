Tiago Esgaio para reavaliar

Tiago Esgaio sofreu um toque que o obrigou a ser prematuramente substituído aos 28 minutos do jogo com o Portimonense, revelando, à primeira análise, ter contraído uma lesão de índole muscular. Neste sentido, o lateral vai ser reavaliado hoje, no regresso dos arouquenses aos trabalhos para preparar a próxima partida, com o FC Porto.