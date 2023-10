Vitinho reage ao regresso: «Muito feliz em voltar a jogar»

View this post on Instagram A post shared by @vitinhoomoura

Depois de ter regressado aos convocados do Arouca 11 meses depois , Vitinho também voltou ao relvado a nível competitivo, entrando aos 63 minutos da partida com o Felgueiras, da Taça de Portugal e contribuindo para a passagem da equipa da Liga Betclic à próxima eliminatória O médio ex-Corinthians, que esteve a recuperar de uma lesão grave contraida em outubro do ano passado, já não alinhava pelos arouquenses desde a 10ª jornada de 2022/23 e reagiu, nas redes sociais, ao tão desejado regresso."Life is a challenge... Muito feliz em voltar a jogar e conquistar a vitória fora de casa, agradeço a Deus por cada obstáculo ultrapassado. Agradeço à minha família, amigos e ao clube @fcarouca_oficial pelo suporte desde o início. Toda honra e glória a Deus e Nossa senhora de Aparecida!", pode ler-se na publicação.