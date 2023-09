Weverson e Mateus Quaresma prontos para o regresso

O Weverson e Mateus Quaresma aproveitaram bem esta paragem para os jogos das seleções e deram passos firmes rumo à recuperação total dos problemas físicos que os afetaram, ao ponto de ambos terem já a possibilidade de regressar às opções de Daniel Ramos para o jogo do próximo domingo, frente ao Casa Pia.Recorde-se que Weverson saiu lesionado do jogo em Vizela, a 20 de agosto, na 2ª jornada da Liga, enquanto Quaresma alinhou pela última vez frente ao Portimonense, em Arouca, a 26 de agosto da ronda três do campeonato.A dupla, de resto, já teve direito a alguns minutos de utilização no jogo-treino em Viseu, frente ao Académico, que José Ramos aproveitou durante esta paragem, procurando precisamente conceder mais ritmo competitivo a quem tem sido menos utilizado neste início de temporada.Refira-se que Rafael Fernandes, chamado por Rui Jorge aos sub-21 de Portugal, regressa amanhã aos treinos junto do plantel.