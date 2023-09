Os marcadores de penáltis, as críticas sobre a rotação da equipa e a época que começa agora: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Vizela, partida da 5.ª jornada da Liga Betclic agendada para amanhã às 20H30."Estou muito feliz com a condição física dos jogadores, voltaram com boa disposição, estão todos bem fisicamente. Depois das seleções às vezes regressam muito tarde, com lesões, estava preocupado, mas voltaram bem. Vamos ter um jogo difícil em Vizela, trata-se de uma equipa agressiva, será um desafio para nós mas estamos preparados para jogar ao mais alto nível e vencer.""O Bah está apto, sofreu uma pequena lesão na seleção mas isso não vai ser um problema. Treinou bem. O Jurásek, o Bernat e o Gonçalo Guedes estão com outros problemas, mas estiveram todos no campo hoje e temos de ver jogo a jogo quando vão estar aptos. Queremo-los de volta o mais rápido possível, mas por outro lado não podemos correr riscos.""Faz parte do futebol. É um estádio pequeno, com adeptos entusiastas. Claro que atirar coisas para o campo não é bom, mas é o que é. Penso que vai haver adeptos deles e nossos também, o ambinte vai ser bom, mas vamos focar-nos no que queremos, que é ganhar o jogo.""Ele já estava pronto quando chegou. Mas já expliquei as minhas decisões: o Samu [Samuel Soares] está em boa condições, o Trubin estava a habituar-se. Agora esteve na seleção, não jogou, mas voltou bem disposto, mas está muito melhor. Tenho de tomar decisões para amanhã, mas estou satisfeito com a equipa e com os guarda-redes. Foi bom Samu ter jogado, mas agora tenho de tomar decisões.""Falámos, o João Mário era muito bom nos penáltis, na última época esteve muito seguro. Falhou um ou dois, a confiança estava um bocadinho em baixo... é normal. Acabámos a época, temos outras soluções, temos bons jogadores a marcar penáltis. O Di María marcou nos jogos particulares e temos de fazer opções. Mas o João Mário pode marcar outra vez no futuro.""Se não estivesse feliz mudava. A minha responsabilidade no Benfica é vencer jogos. Os objetivos são altos, todos têm hipótese de jogar, se estiverem bem, se jogarem bem. Quando não se está no 11 é preciso ter paciência, treinar bem e esperar um bocadinho pela oportunidade. Se estiverem focados no trabalho, preparados para o momento, podem ter oportunidades. Vejam o João Neves, o Chiquinho, o Aursnes no início da época... Não há a obrigação de jogarem sempre os mesmos, mas temos a obrigação de ganhar jogos e é isso que conta.""A minha ambição é estar até 2026 no Benfica. Quando renovei pensei em ficar aqui com a minha família. Se me conhecerem e o meu passado como treinador, estou sempre focado no clube onde estou, adoro o clube, os jogadores, o staff, tudo aqui. E a minha decisão é ficar no Benfica.""Vamos ter a Champions e jogos a cada três dias. Ganhámos um troféu no início, jogámos bem na Liga, tivemos algum azar com o Boavista, mas temos jogado bom futebol, integrámos bem os novos jogadores. A motivação e o espírito estão lá e agora temos de mostrar a cada três dias que estamos bem."