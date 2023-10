Bah dispensado da seleção dinamarquesa

Alexander Bah está lesionado e foi dispensado da seleção da Dinamarca. O lateral, que está a recuperar de um traumatismo no pé esquerdo, vai falhar o duelo de amanhã, com o Estoril, e não irá integrar a comitiva dinamarquesa, que tem jogos agendados com o Cazaquistão e San Marino, para dia 14 e 17 de outubro.O defesa fica assim de fora do duplo compromisso da seleção para ficar no Benfica Campus a recuperar do problema físico que o afastou do jogo com o Inter logo ao minuto 20. No entanto, há a expectativa que o jogador, assim como Di María, que recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, só falhem o encontro com os canarinhos. "Não têm grandes lesões, esperemos que regressem aos treinos com a equipa depois da pausa para os jogos das seleções nacionais e estejam prontos de novo", assinalou Roger Schmidt, na antevisão ao encontro com o Estoril.