O jantar da equipa, as ausências para o dérbi com o Sporting e o novo sistema tático: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt faz esta sexta-feira a antevisão do encontro com o Chaves, jogo da 10.ª jornada da Liga Betclic que o Benfica disputa amanhã, fora de portas, a partir das 15h30."É parecido com o de terça-feira, mas claro que é uma competição diferente. Têm um treinador diferente, com uma nova energia. É importante o Benfica focar-se em si mesmo. Vão ser 3 jogos seguidos, mas a equipa tem de estar pronta"."Não vi a foto, é comum. É um bom sinal se os jogadores fazem coisas juntos, não só no campo e no treino. Gosto de ver essas situações, estou há mais de uma ano aqui e sempre senti a equipa conectada e unida. Não tenho dúvidas sobre isso, os jogadores gostam de estar juntos e isso é positivo"."Não. O Neres, o Alexander Bah e o Kökçü são alguns jogadores lesionados para os próximos jogos e isso complica as coisas. Temos de tentar encontrar soluções. Para lateral direita temos um jogador, que é o Alexander Bah e que costuma jogar naquela posição. Se ele não está disponível, temos de arranjar soluções. Temos o João Victor, que está a tentar melhorar as qualidades nesta posição. Temos algumas lesões e temos de arranjar soluções. Isso não quer dizer que vamos mudar o nosso futebol. Só temos de mudar alguns detalhes, conforme os jogadores disponíveis. Não se trata de um erro de planeamento do plantel. É algo normal.""Não sei, mas estou a contar que não possam jogar.""Estava à espera desta pergunta, em todas as conferências de imprensa fazem-me essa pergunta. Os objetivos do Benfica são sempre altos. Todos os jogos são importantes, queremos ser campeões, queremos alcançar algo especial nas competições europeias. O foco está no próximo jogo, queremos lutar pelo primeiro lugar e depois mudamos o as atenções para a Liga dos Campeões. Não estamos ao nosso melhor nível na Champions, mas são três jogos em três competições diferentes, começou na terça-feira. São precisos 3 pontos em Chaves, depois falaremos da Liga dos Campeões.""Creio que não depende muito da formação. Não foi a primeira vez que jogámos assim, habitualmente jogamos com uma linha de quatro mas já houve alterações outras vezes. Podemos jogar em alta pressão, os espaços são diferentes, mas a maior diferença é para o João Neves, que tem um papel diferente. O Aursnes já está um bocado mais habituado, mas o Neves interpretou bem a posição. Há mais jogo nas laterais, como viram, mas os jogadores estão bem ligados e não foi um grande problema mudar, foram só alguns detalhes. A forma dos jogadores vai melhorando, como é o caso de Gonçalo Guedes, que não tem jogado muito, mas mostrou na terça-feira que pode jogar.""O primeiro objetivo é deixá-lo apto fisicamente, agora está numa situação melhor, mas já mostrou que está de volta e pode fazer diferentes posições. O Gonçalo mostrou que está apto e que se adapta às minhas ideias, isso é muito bom, não está fixo numa posição. Tem inteligência para se adaptar a várias posições.""Agora estou concentrado no jogo de amanhã, com o Chaves, não penso nos outros. O sistema é bom e, tendo em conta os jogadores que estão disponíveis... É um bom sistema, com dois centrais às vezes torna-se mais complicado, mas é uma garantidamente uma opção para o futuro."